Spielberg: il nuovo trailer del documentario dedicato al regista

Il 7 ottobre la HBO trasmetterà il documentario intitolato semplicemente Spielberg, dedicato alla vita e alla carriera del regista.

La regia e la produzione del progetto, che esaminerà in profondità la filmografia del filmmaker, sono state curata da Susan Lacy.

Steven Spielberg è stato intervistato in esclusiva dalla collega che ha quindi potuto attingere a circa 30 ore di materiale in cui l'artista parla della sua infanzia, del suo amore per il cinema, della fama e della scelta di occuparsi di progetti maggiormente drammatici.

Ecco il nuovo trailer:

La regista ha potuto sfruttare anche interventi dei membri della famiglia Spielberg, di amici e colleghi, oltre a video del dietro le quinte dei suoi capolavori come Lo squalo, E.T. L'Extraterrestre e Schindler's List.

Tra le persone intervistate ci sono Christian Bale, Francis Ford Coppola, Daniel Day-Lewis, J.J. Abrams, Brian De Palma, Leonardo DiCaprio, Harrison Ford, Tom Hanks, George Lucas, Martin Scorsese, Robert Zemeckis e Drew Barrymore.

Home News Spielberg: il nuovo trailer del documentario...