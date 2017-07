Spider-Man: Jon Watts potrebbe occuparsi del sequel di Homecoming

Non è sicuramente una sorpresa, tuttavia ora è arrivata la conferma ufficiale che il regista Jon Watts sta trattando con la Sony Pictures e Marvel Studios e sta valutando la possibilità di ritornare dietro la macchina da presa in occasione del sequel di Spider-Man: Homecoming.

Il prossimo capitolo delle avventure del giovane Peter Parker arriverà nelle sale americane il 5 luglio 2029 e proseguirà la storia da dove si interromperà in Avengers: Infinity War.

Nel cast del film con protagonista Tom Holland, diretto da Jon Watts, troviamo Marisa Tomei (Zia May), Kenneth Choi che interpreterà il preside della scuola di Peter, e Zendaya Coleman nei panni di Michelle. In più Donald Glover, Michael Barbieri, Laura Harrier, Tony Revolori, Abraham Attah, Hannibal Buress, Isabella Amara, Jorge Lendeborg Jr., Michael Chernus e J.J. Totah.

