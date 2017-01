Spider-Man: Homecoming, una foto promozionale mostra il costume dell'eroe

Un'immagine promozionale realizzata per i notebook della Dell mostra Peter Parker in azione nel nuovo film Spider-Man: Homecoming, in arrivo sui nostri schermi il 6 luglio 2017.

Lo scatto rivela qualche dettaglio sul look creato per la nuova versione dell'iconico personaggio che è stata interpretata dall'attore Tom Holland, che ha compiuto il suo debutto nel film Captain America: Civil War.

Nel cast del film, diretto da Jon Watts e distribuito nelle sale dal 6 luglio, troviamo Marisa Tomei (Zia May), Robert Downey Jr. che riprenderà il suo ruolo di Tony Stark, Michael Keaton nella parte del villain, Kenneth Choi che interpreterà il preside della scuola di Peter, e Zendaya Coleman nei panni di Michelle. In più Donald Glover, Michael Barbieri, Laura Harrier, Tony Revolori, Abraham Attah, Hannibal Buress, Isabella Amara, Jorge Lendeborg Jr., Michael Chernus e J.J. Totah.