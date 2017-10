Shaun of the Dead: Simon Pegg aveva scritto il sequel a tema vampiri!

La maggior parte dei film horror di successo ottiene ben presto un sequel. Una delle eccezioni più note è quella di L'Alba dei morti dementi - Shaun of the Dead di Edgar Wright, la commedia a tema zombie uscita 13 anni fa e rimasta un capitolo unico. L'attore e sceneggiatore Simon Pegg ha però dichiarato durante un'intervista all'Entertainment Weekly che era stato scritto un seguito - sebbene scherzoso - intitolato Dal tramonto a Shaun (From Dusk Till Shawn), citando il famoso film di Robert Rodriguez del 1996 Dal tramonto all'alba:

"Parlava di Shaun e Ed che si recano a Edinburgo, o qualche posto lì vicino. Non so, era ridicolo, era uno scherzo. Non era un trattamento vero e proprio. Edgar avrebbe voluto fare un altro film di questo tipo ma a tema vampiri. Ma è rimasto tutto una chiacchiera davanti a una birra. Una volta avevamo pensato anche di fare un sequel in una realtà alternativa, un film che inizia allo stesso modo, ma poi non c'è nessuno zombie. Per fare queste pellicole ci vogliono circa 3 anni però, quindi abbiamo deciso di puntare su qualcosa di inedito, se decidiamo di tornare sul set."

