Sharknado: Syfy e The Asylum annunciano il quinto film!

Syfy e Asylum hanno annunciato che verrà realizzato un quinto capitolo di Sharknado.

I protagonisti saranno ancora Ian Ziering e Tara Reid, alle prese questa volta con gli Stati Uniti in rovina, mentre il resto del mondo deve fare i conti con il temibile "tornado di squali". Fin Shepard e la sua famiglia dovranno cercare di fermare il disastro prima che la Terra venga completamente distrutta.

In Sharknado 4: The 4th Awakens la storia si interrompeva con la Torre Eiffel che veniva spazzata via e giungeva alle cascate del Niagara.

Le riprese si svolgeranno in circa cinque nazioni diverse, tra cui Regno Unito e Australia. La regia è stata affidata ad Anthony C. Ferrante, mentre la sceneggiatura è stata firmata da Scotty Mullen.

