Sharknado diventa realtà: in Australia piove uno squalo dal cielo dopo il ciclone (VIDEO)

In questi giorni le popolazioni del Queensland in Australia stanno facendo i conti con i disastri causati dal ciclone Debbie, che adesso starebbe diminuendo di intensità, continuando però a causare guai di ogni genere ed esondazioni di corsi d'acqua. Nel suo disastroso incedere a 220 km orari, Debbie ha lasciato al suo passaggio imbarcazioni distrutte, alberi e pali della luce schiantati sulle strade, tetti divelti e una bizzarra sorpresa: uno squalo toro al centro di una strada invasa da fango e detriti. "Non ci aspettavamo di vedere animali selvatici" - ha detto l'incredulo giornalista Philip Calder, che per primo ha fatto questa scoperta - "eravamo sul posto solo per un reportage sugli allagamenti" Mentre Calder ipotizza che l'animale si sia ritrovato all'asciutto dopo un'esondazione, i più devono aver pensato che le assurdità di Sharknado erano più vicine alla realtà di quanto si potesse immaginare.

Ovviamente ad Ayr, la località in cui lo squalo toro è "piovuto" sulla strada, non si parla di altro. Se è vero che si tratta di animali molto diffusi in quell'area - e che spesso sono stati avvistati nei fiumi locali insieme ad altre specie ittiche, come i barracuda - nessuno si aspettava di trovarne uno al centro di una strada. La protezione civile però ammonisce dal suo profilo Twitter che "non si può mai sapere cosa si può trovare in superficie durante una forte tempesta e cosa resterà dopo" e invita la popolazione a tenersi a distanza dalle zone allagate. E da oggi in poi, se vi trovate in una situazione d'emergenza meteorologica e non potete barricarvi in casa, almeno portate con voi una motosega.

#Sharknado. Locals at #Ayr sadly discover another of the untold thousands of marine and land animals that were victims of #CycloneDebbie pic.twitter.com/tMf2WBomQH — Marcus Middleton (@MMiddleton_10) 30 marzo 2017

Think it's safe to go back in the water? Think again! A bull shark washed up in Ayr. Stay out of floodwater. #TCDebbie #ifitsfloodedforgetit pic.twitter.com/DpP29Va1JG — Qld Fire & Emergency (@QldFES) 30 marzo 2017

