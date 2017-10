Seven: il costume di Halloween di Gwyneth Paltrow ispirato al film spopola sui social!

L'approssimarsi di Halloween stimola la fantasia dei divi che, come tutti i comuni mortali, devono scegliere un costume appropriato per la notte più pazza e dark dell'anno.

Quest'anno Gwyneth Paltrow ha battuto tutti in fatto di originalità svelando un costume ispirato a un film da lei interpretato 22 anni fa, Seven di David Fincher. Chi ha in mente il tragico finale del film non avrà bisogno di spiegazioni di fronte alla foto postata dalla Paltrow su Instagram. Costume di coppia, tra l'altro, visto che Paltrow ha coinvolto il fidanzato Brad Falchuk che è vestito come il personaggio di Kevin Spacey, John Doe.

Un post condiviso da Gwyneth Paltrow (@gwynethpaltrow) in data: 29 Ott 2017 alle ore 10:18 PDT

