Scarface: la sceneggiatura del remake sarà scritta dai fratelli Coen

Cristiano Ogrisi

La Universal Pictures ha annunciato che Joel Coen e Ethan Coen hanno scritto il remake di Scarface.

All'ambizioso progetto, che rivede il classico crime di Brian De Palma del 1983 dove l'immigrato cubano Tony Montana scala la gerarchie del cartello della droga, sono stati collegati nel tempo numerosi registi, da David Yates, a Pablo Larrain fino a Antoine Fuqua l'anno scorso.

THR ha riportato oggi che sono due i registi contattati dalla Universal: David Mackenzie, recentemente applaudito per Hell or High Water, e Peter Berg, il regista di Patriots Day.

La lavorazione di Scarface è iniziata nel 2011, quando David Ayer scrisse una sceneggiatura, che fu poi rimaneggiata l'anno successivo da Paul Attanasio. Nel 2015, l'autore di Straight Outta Compton Jonathan Herman ha lavorato a una nuova sceneggiatura, seguito dallo sceneggiatore di The Wolf of Wall Street. E ora nel 2017, pare che la versione dei fratelli Coen sia quella definitiva. L'uscita di Scarface nelle sale è fissata, per ora, per agosto 2018.

