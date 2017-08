Roma 2017, Alice nella città svela i primi titoli: Please Stand By e My Friend Dahmer

Alice nella città, la sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma dedicata alle giovani generazioni, annuncia i primi due titoli che andranno a comporre il programma 2017.

Giunta alla sua 15ma edizione, Alice nella città, si svolgerà a Roma dal 26 ottobre al 5 novembre 2017 tra Casa Alice, gli spazi dell' Auditorium Parco della Musica, il distretto dell'Admiral e alcune sale cinematografiche della città, dove saranno presentati i film del concorso Young/Adult, le grandi anteprime, gli incontri con gli autori e i film di Alice/Panorama, la linea di programma che intercetta gli esordi e affronta i temi dell'adolescenza e della giovinezza con un uno sguardo più adulto.

Il primo titolo ad essere annunciato in concorso è l'anteprima europea del road movie Please Stand By di Ben Lewin con protagonista Dakota Fanning nei panni di Wendy, una giovane ragazza affetta da autismo che intraprende un viaggio avventuroso ed unico per consegnare il suo script ad un concorso di sceneggiatura ad Hollywood. Coprotagoniste del film, l'attrice nominata all'Oscar Toni Collette che interpreta la stravagante governante di Wendy e l'inglese Alice Eve nel ruolo della sorella maggiore di Wendy.

Il secondo titolo annunciato è My Friend Dahmer, diretto e sceneggiato da Marc Meyers e tratto dall'omonima graphic novel best seller internazionale di Derf Backderf, nome d'arte di John Backderf - autore candidato al Robert F. Kennedy Journalism Award per il fumetto politico.

Nel cast Anne Heche, Dallas Roberts e Ross Lynch el ruolo del giovane protagonista. A completare il cast Vincent Kartheiser e Alex Wolff.

Il film racconta la vera storia di Jeffrey Dahmer, conosciuto come il Mostro di Milwaukee, condannato a 15 ergastoli pari a 956 anni di carcere, concentrandosi sulle sue pulsioni e sulle sue amicizie negli anni del liceo - Derf che è stato realmente compagno di scuola di Dhamer - fino al conseguimento del diploma superiore.

My Friend Dahmer è stato presentato al Tribeca Film Festival e sarà presentato ad Alice/Panorama in Anteprima Europea. L'uscita nelle sale americane è prevista per novembre 2017 assieme alla seconda ristampa della graphic novel.

