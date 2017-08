Riapre lo Studio Ghibli per il nuovo film di Hayao Miyazaki

L'amatissima compagnia giapponese Studio Ghibli sta per riaprire i battenti per un nuovo film animato creato e diretto dal premio Oscar Hayao Miyazaki. Dopo Si alza il vento nel 2013, molti appassionati avevano un po' perso le speranze, visto che il regista aveva chiuso lo studio e si era ritirato dalle scene.

Con una filmografia amata dal pubblico - da Il mio vicino Totoro alla Principessa Mononoke fino al vincitore dell'Oscar La città incantata - Miyazaki ha portato l'animazione giapponese a essere una delle punte di diamante del genere, soprattutto in un panorama americano che si sta sempre di più appiattendo. Per la gioia di molti oggi lo Studio Ghibli ha riaperto i lavori. Qualche tempo fa giravano voci che Miyazaki stesse lavorando a un film chiamato Boro the Caterpillar, ma non è chiaro se sia questo il progetto del maestro giapponese o meno.

Qualche settimana fa, il leggendario studio ha postato un annuncio alla ricerca di animatori per il film finale del regista, che all'età di 76 anni dirigerà per l'ultima volta una pellicola d'animazione. Il contratto di lavoro, della durata di tre anni, è soggetto a cambiamenti.

