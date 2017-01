Resident Evil: The Final Chapter, ecco il nuovo poster e una clip del film

Cristiano Ogrisi

Il 27 gennaio uscirà nelle sale americane il sesto e ultimo capitolo di Resident Evil, chiamato proprio Resident Evil - The Final Chapter.

Diretto nuovamente da Paul W.S. Anderson, il prossimo film della saga a tema zombie si presenta in una nuova clip, che mostra grandi tensioni al centro del gruppo di sopravvissuti, tra cui ovviamente Alice (Milla Jovovich) e Claire Redfield (Ali Larter).

L'ultimo capitolo della saga di Resident Evil potrà contare su un cast composto anche da Iain Glen nel ruolo del dottor Alexander Isaacs, Shawn Roberts in quello di Albert Wesker, Ruby Rose avrà la parte di Abigail, Eoin Macken sarà Doc, e Fraser James avrà infine la parte di Michael.

Il film si riallaccia al precedente Resident Evil: Retribution, Alice dopo il tradimento di Wesker deve fare ritorno a Raccoon City, dove l'Umbrella Corporation sta riunendo le forze per un attacco finale contro i sopravvissuti all'apocalisse. La protagonista stringe un'inaspettata alleanza per combattere gli zombie e i nuovi mostri mutanti. La donna rischierà però di perdere i suoi poteri e vivrà il momento più difficile della sua lotta per la salvezza dell'umanità.

Ecco il nuovo poster del film, realizzato dalla Warner Bros. per promuovere la versione Imax del film:

