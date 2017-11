Quattro matrimoni e un funerale: in arrivo una serie tv ispirata al film

Quattro matrimoni e un funerale, la commedia con protagonisti Hugh Grant e Andie MacDowell, sarà la fonte di ispirazione per una nuova serie televisiva antologica attualmente in fase di sviluppo.

Hulu è infatti interessata alla versione scritta da Mindy Kaling, creatrice e protagonista di The Mindy Project, e Matt Warburton, attualmente al lavoro su due diversi script, che racconterà la storia di un gruppo di amici alle prese con gli eventi che danno il titolo al progetto.

Ogni stagione dovrebbe essere ambientata in luoghi diversi e avere personaggi differenti, con la sola eccezione del protagonista che resterebbe invariato. Richard Curtis, sceneggiatore del film, e la MGM collaboreranno alla realizzazione dello show, che potrebbe essere approvato dall'emittente americana nei primi mesi del 2018.

