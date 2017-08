Quasi amici: il remake americano si intitolerà The Upside

The Weinstein Company ha annunciato che il remake del film francese Quasi amici si intitolerà The Upside.

Il lungometraggio, diretto da Neil Burger, ha come protagonisti gli attori Bryan Cranston e Kevin Hart e verrà presentato in anteprima al Toronto Film Festival.

La distribuzione nelle sale americane è invece prevista per il 9 marzo 2018.

Il filmmaker ha dichiarato: "Il film racconta la storia di due persone che danno alla vita una seconda chance e imparano a creare un legame attraverso dei piccoli atti di rispetto e compassione. Siamo tutti davvero orgogliosi del film e specialmente delle performance di questi due attori brillanti che possiedono un feeling grandioso. L'intero team che ha realizzato il film sta attendendo il momento in cui gli spettatori potranno vivere questa storia davvero divertente ed emozionante".

Ispirato in parte a una storia vera, il lungometraggio racconta l'inaspettata amicizia tra Phillip Lacasse (Cranston), un miliardario di Park Avenue rimasto paralizzato dopo un incidente, e l'ex criminale Dell (Hart), da poco finalmente in libertà e alla ricerca di un lavoro e un nuovo inizio. I due stabiliscono un imprevedibile legame, superando le proprie differenze e guadagnando una saggezza inestimabile, ridando una rinnovata passione per tutte le possibilità che offre l'esistenza.

Fanno parte del cast anche Nicole Kidman, Julianna Margulies e Aja Naomi King.

La sceneggiatura è stata firmata da Jon Hartmere.

