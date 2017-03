Power Rangers, il regista: "Ecco perché poco spazio agli eroi in costume"

Valerio Di G.

Dopo tanta attesa sta per arrivare nel nostro paese Power Rangers, il blockbuster che porterà per la seconda volta dal 1995 il popolare franchise della Saban Entertainment sul grande schermo. A suscitare qualche perplessità nel pubblico americano è stato lo scarso minutaggio dedicato ai personaggi vestiti con le iconiche divise colorate! Il film, infatti, preferisce seguire la strada del realismo-fumettistico sulla falsa riga della trilogia di Batman firmata da Christopher Nolan, concentrandosi così sul percorso che porterà i giovani portagonisti a diventare i formidabili eroi!

Chiamato a dire la sua, il regista Dean Israelite, ha dichiarato: "Esiste una sorta di delicato equilibrio in questi film dove siamo tenuti a raccontare le origini di ben cinque personaggi diversi. Ci sembrava un occasione importante da approfondire per poter parlare degli adolescenti nel 2017. Volevamo che i ragazzi guardando questo film riuscissero ad identificarsi. Inoltre per me è molto importante riuscire ad investire le emozioni del pubblico sui personaggi ancor prima di chiamare in causa l'elemento supereroistico! Di certo è stata una bella sfida!"

Power Rangers racconta la storia di cinque ragazzi come tanti chiamati dal misterioso Zordon a difendere la terra dalla malefica Rita Repulsa interpretata da Elizabeth Banks. Nel cast troviamo Bryan Cranston, Dacre Montgomery, Naomi Scott e Bill Hader! Il film uscirà nelle nostre sale il 6 Aprile 2017!

