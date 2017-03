Pirati dei Caraibi - La vendetta di Salazar: le prime reazioni della critica USA

Durante l'evento CinemaCon che si sta svolgendo a Las Vegas, la Disney ha proiettato il film Pirati dei Caraibi - La maledizione del forziere fantasma.

Alcuni critici persenti alla proiezione in anteprima hanno condiviso online il proprio parere e l'accoglienza sembra essere stata, in generale, positiva.

Tra i commenti si sottolineano infatti la presenza di ottime scene d'azione, il ritorno all'atmosfera del primo capitolo della saga, e un ottimo finale.

Eric Vespe di Ain't It Cool ha però dichiarato che la regia di Joachim Rønning non è convincente come quella di Gore Verbinski e Germain Lussier di io9 ha spiegato che il lungometraggio non è particolarmente incisivo ma riesce a catturare in più momenti la magia che ha contraddistinto il progetto in passato.

Pirates 5 is a good ride. It has unfortunate pacing issues, but a solid sense of franchise mythology to appreciate, and impressive action. — (((Eric Eisenberg))) (@eeisenberg) March 29, 2017

Thing I liked most about #PiratesoftheCaribbean is it felt the most like the first movie, which is my personal favorite. Strong finale pic.twitter.com/SF9b6uk4GU — ErikDavis (@ErikDavis) March 29, 2017

The new Pirates of the Caribbean is a big step up from the lifeless 4. Back to the fun myth building, still miss Verbinski's imprint. — Eric Vespe (@EricVespe) March 29, 2017

Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales is a pleasant surprise. Continues the legacy, focuses on the characters and the world. — Peter Sciretta (@slashfilm) March 29, 2017

Pirates 5 is definitely the best one since the first. Admittedly, that isn't saying much but it does occasionally capture that magic. — Germain Lussier (@GermainLussier) March 29, 2017

La sinossi del film rivela:

Jack Sparrow (Johnny Depp) vede peggiorare la propria sfortuna quando dei letali marinai fantasma fuggono dal Triangolo del Diavolo guidati dal terrificante Capitano Salazar (Javier Bardem) decisi a uccidere ogni pirata del mare... soprattutto Jack. La sua unica speranza di sopravvivenza risiede nel leggendario Tridente di Poseidone: per riuscire a trovarlo Jack dovrà formare una precaria alleanza con la brillante e affascinante astronoma Carina Smyth (Kaya Scodelario) e con Henry (Brenton Thwaites), un giovane e risoluto marinaio della Royal Navy. Capitan Jack si metterà al timone della sua nave, un piccolo e malandato vascello, per sconfiggere la sorte avversa e scampare al nemico più forte e crudele che abbia mai affrontato.

Il film arriverà nei cinema italiani il 24 maggio.

