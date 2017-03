Pirati dei Caraibi 5: un nuovo trailer del film con Johnny Depp

La Disney ha diffuso un nuovo trailer di Pirati dei Caraibi - La vendetta di Salazar, il nuovo capitolo del famoso franchise dedicato alle avventure del pirata Jack Sparrow, interpretato da Johnny Depp.

Le immagini inedite mostrano la minaccia che incombe sull'iconico personaggio e sui suoi amici, posti di fronte a un pericolo mortale in cerca di vendetta.

Secondo quanto riporta la sinossi ufficiale del lungometraggio, nel nuovo capitolo della storia il terrificante Salazar (Javier Bardem), sfuggito dal Triangolo del Diavolo, è determinato a uccidere ogni pirata in mare, in particolare Jack. L'unica speranza di sopravvivenza per Jack si può trovare nel leggendario Tridente di Poseidone, ma per recuperarlo deve stringere una difficile alleanza con Carina Smith (Kaya Scodelario), un'esperta in astronomia brillante e bellissima, e Henry (Brenton Thwaites), un giovane marinaio testardo che fa parte della Royal Navy. Al timone del Dying Gull, la sua piccola e malandata imbarcazione, il capitano Jack non solo cerca di ribaltare la sua recente ondata di sfortuna ma anche di salvare la sua stessa vita dal nemico più malvagio e formidabile che abbia mai affrontato.

Il lungometraggio, diretto da Joachim Roenning ed Espen Sandberg, vede inoltre la presenza di Kevin R. McNally nel ruolo di Joshamee Gibbs, Golshifteh Farahani nelle vesti della strega del mare, Stephen Graham nei panni di Scrum, David Wenham nel ruolo di Scarfield e il premio Oscar Geoffrey Rush torna a interpretare il Capitano Hector Barbossa.

