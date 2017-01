Pirati dei Caraibi 5: nella nuova sinossi delle anticipazioni su Jack Sparrow

La Walt Disney Pictures ha diffuso la nuova sinossi del film Pirati dei Caraibi - La vendetta di Salazar, in cui Johnny Depp riprende il ruolo dell'antieroe Jack Sparrow.

Ecco la trama:

La travolgente avventura inizia con il capitano Jack in crisi perché sente il vento della sfortuna che soffia con forza nella sua direzione quando entrano in scena dei mortali marinai fantasmi, guidati dal terrificante Capitano Salazer (Javier Bardem), sfuggito dal Triangolo del Diavolo e determinato a uccidere ogni pirata in mare, in particolare Jack. L'unica speranza di sopravvivere di Jack si può trovare nel leggendario Tridente di Poseidone, ma per recuperarlo deve stringere una difficile alleanza con Carina Smith (Kaya Scodelario), un'esperta in astronomia brillante e bellissima, e Henry (nBrenton Thwaites), un giovane marinaio testardo che fa parte della Royal Navy. Al timone del Dying Gull, la sua piccola e malandata imbarcazione, il capitano Jack non solo cerca di ribaltare la sua recente ondata di sfortuna ma anche di salvare la sua stessa vita dal nemico più malvagio e formidabile che abbia mai affrontato.

Il lungometraggio, diretto da Joachim Roenning, vede inoltre la presenza di Kevin R. McNally nel ruolo di Joshamee Gibbs, Golshifteh Farahani nelle vesti della strega del mare, Stephen Graham nei panni di Scrum, David Wenham nel ruolo di Scarfield e il premio Oscar Geoffrey Rush torna a interpretare il Capitano Hector Barbossa.

