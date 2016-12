Passengers: Chris Pratt completamente nudo in una scena del film

Cristiano Ogrisi

Chris Pratt si è ritrovato per sbaglio completamente nudo nella scena della doccia in Passengers.

L'attore 37enne, protagonista del film insieme a Jennifer Lawrence, era così impaziente di finire la scena che si è tolto la copertura delle parti intime e ha mostrato tutto se stesso al cast e alla troupe.

In un'intervista a USA Today, Pratt afferma:

"C'è stato un momento in cui ero nella doccia. Era l'ultima scena dell'ultimo giorno di una settimana lunghissima. Ricordo che avevo una specie di cintura alla quale viene attaccato un qualcosa per coprire la parte incriminata. L'acqua continuava a scendere e la cinta continuava a scivolare via, allora ho pensato 'Basta, non importa', l'ho tolta e ho fatto tutta la scena, dov'ero veramente nudo. Lo so che tutti potevano vedermi, ma non mi interessava, volevo solo andare a casa."

Ma prima della scena l'attore ha ammesso che ha dovuto fare una profonda preparazione mentale per apparire nudo nel film:

"Ci vuole davvero una forte preparazione mentale per mostrare il sedere sullo schermo. In diverse parti del film appaio nudo."

Chris Pratt si è trovato bene con la collega Jennifer Lawrence, alcuni giorni lavorando insieme fino a 17 ore consecutive:

"È stata un'esperienza magnifica, ed eravamo solo noi praticamente per tutto il film. Sono state ore davvero lunghe ma ci siamo divertiti. Abbiamo passato molto tempo a ridere e chiacchierare di interessi in comune, praticamente abbiamo rifatto il film Scemo e più scemo. È strano ritrovarsi a passare 16 o 17 ore al giorno con una persona. Fa strano pensare che passi più tempo con questa nuova persona piuttosto che con qualcuno che conosci da tutta la vita."

Passengers uscirà nelle sale italiane il 30 Dicembre 2016.

