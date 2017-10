Paranormal Activity: in arrivo il reboot della serie?

La Blumhouse ha espresso interesse nel portare nelle sale il reboot di Paranormal Activity. La serie è stata creata da Oren Peli, che ha anche diretto il primo film, una produzione indipendente datata 2007 che ha trovato distribuzione nei cinema nell'ottobre 2009, diventando un successo mondiale, con quasi 200 milioni di dollari incassati a fronte di 15.000 dollari di budget.

Finora la Blumhouse ha prodotto quattro sequel e uno spinoff, ma da due anni la situazione sembra in stallo e pare che la casa di produzione di Jason Blum sia interessata a ricominciare la serie in un vicino futuro. Durante la promozione di Auguri per la tua morte, Blum ha dichiarato:

"Paranormal Activity è in pausa, ma se Christopher Landon (sceneggiatore di quattro fim della saga n.d.r.) ha un'idea per un reboot, noi siamo molto interessati a sentirla."

Nonostante non ci siano esplicite conferme di un reboot, i fan hanno ritenuto strano che Blum ne abbia parlato senza una domanda precisa. E visto che la casa di produzione si sta occupando del ritorno di Halloween di David Gordon Green e del reboot di Spawn di Todd McFarlane, l'opzione di un ritorno della saga sembra plausibile.

