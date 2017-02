Pacific Rim: Uprising, una foto dei nuovi Jaeger

Nel nuovo numero di License! Global è apparsa la prima immagine di tre nuovi Jaeger che appariranno in Pacific Rim: Uprising.

La trama del sequel è ancora avvolta dal mistero anche se le riprese sono iniziate in vista di una distribuzione nelle sale americane previsto per il 23 febbraio 2018.

Il lungometraggio sarà diretto da Steven S. DeKnight e si baserà sull'universo creato da Guillermo del Toro e Travis Beacham, autori del film arrivato nei cinema nel 2013.

Fanno parte del cast John Boyega, Scott Eastwood, Cailee Spaeny, Jing Tian, Wesley Wong, Lily Ji, Chen Zitong, Lan Yingying, Qian Yongchen, e Zhang Jin, oltre a poter contare su dei cameo di Xiao Yang e Kim Jeong-Hoon.

