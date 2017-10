Pacific Rim: Uprising, nuove foto e dettagli sulla trama

Il magazine Entertainment Weekly ha condiviso nuove immagini del film Pacific Rim: Uprising, il sequel diretto dal regista Steven S. DeKnight che arriverà nei cinema americani il 23 marzo 2018.

Il protagonista John Boyega, interprete di Jake Pentecost, ha inoltre raccontato qualche anticipazione relativa alla trama: "I Kaiju hanno trovato un nuovo modo di agire. Sono molto più intelligenti rispetto a quello che pensavamo. I mostri che avete visto nel primo film erano quasi un test per scoprire in che modo avrebbe reagito il pianeta. La breccia che pensavamo di aver chiuso non è l'unico passaggio che permette di entrare nel nostro mondo. I loro piani sono più specifici. Jake guida il team cercando di costruire una difesa contro quella minaccia".

Pacific Rim: Uprising vedrà John Boyega nei panni di Jake Pentecost, figlio di Stacker Pentecost (Idris Elba), perito nel primo film. Guillermo del Toro, regista del primo capitolo, è presente nel progetto in veste di produttore. Di seguito la trama.

Il conflitto globale tra i mostri provenienti da altri mondi con lo scopo di distruggere la Terra distruzione e i piloti umani alla guida di super robot visto in Pacific Rim è il preludio agli eventi di Uprising. Jake Pentecost, un tempo promettente pilota di Jaeger, è divenuto insofferente all'autorità dopo la morte del padre, leggendario pilota che ha fornito all'umanità un'importante vittoria contro i mostruosi "Kaiju". Dopo la scomparsa del genitore, Jake ha abbandonato l'addestramento per darsi alla criminalità. Quando una minaccia epocale si presenta all'orizzonte, a Jake viene fornita l'ultima possibilità di onorare la memoria del padre affiancando la sorellastra Mako Mori (Rinko Kikuchi), che guida una nuova generazione di piloti pronti alla guerra. Jake viene affiancato dal dotato rivale Lambert (Scott Eastwood) e dall'hacker Jaeger quindicenne Amara (Cailee Spaeny) per difendere la Terra contro una minaccia fatale.

