Oscar: Carne y Arena di Alejandro G. Iñárritu riceverà un premio speciale

L'Academy of Motion Picture Arts and Sciences ha annunciato che l'installazione in realtà virtuale Carne Y Arena (Virtually Present, Physically Invisible) del regista Alejandro González Iñárritu riceverà un Oscar speciale.

Il premio verrà assegnato al filmmaker e al direttore della fotografia Emmanuel Lubezki per rendere omaggio all'"esperienza narrativa visionaria e potente".

Nel comunicato diffuso nella giornata di oggi si sottolinea come il progetto abbia "aperto nuove porte nella percezione cinematografica" e si dichiara: "L'arte multimediale e l'esperienza cinematografica sono in realtà un'impresa profondamente emozionante e fisicamente immersiva nel mondo dei migranti che attraversano il deserto dell'America del sud alle prime ore del giorno".

