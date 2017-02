Oscar 2017: dal premio a Suicide Squad a Nicole Kidman, i momenti più divertenti e i meme di questa edizione

Gli Oscar 2017 hanno dato vita a moltissimi momenti divertenti, più o meno volontariamente, a situazioni al limite del surreale e a immagini destinate in pochi minuti a diventare dei meme sui social media.

Tra espressioni sorprese, strani modi di applaudire e incidenti di vario tipo, ecco gli elementi più inaspettati ed esilaranti avvenuti durante la cerimonia di consegna dei premi dell'Academy e sul red carpet.

Leggi anche: Da Suicide Squad a DiCaprio, tutti i nostri doppiaggi da ridere

Matt Damon è ad esempio stato al centro di alcune situazioni un po' imbarazzanti. Sul red carpet l'attore è stato ad esempio chiamato per sbaglio Ben, probabilmente a causa della sua grande amicizia con Affleck.

Did

Michael Strahan just call Matt Damon "Ben"? #Oscars pic.twitter.com/TPP2XK4Lg3 — Nicole Maffeo Russo (@nicolerusso) February 27, 2017

All'interno del teatro, inoltre, la sua sedia sembra aver avuto qualche problema tecnico:

What happened to Matt Damon's chair?@jimmykimmel pic.twitter.com/Wv0H3BceXu — Monte the Color Man (@Monte_Colorman) February 27, 2017

Dwayne Johnson, per presentare la performance del brano nominato agli Oscar How Far I'll Go, ha dimostrato grande fascino e classe, subito apprezzati online:

L'amicizia tra Viola Davis e Meryl Streep le ha fatte paragonare a delle divinità:

Jesus and God planning the future of the world. #Oscars pic.twitter.com/lg8wLD9dtT — weirdo (@TheJCap) February 27, 2017

Le protagoniste del film Il diritto di contare hanno ispirato un'idea per un remake:

Nicole Kidman è stata ripresa più volte impegnata ad applaudire, solo che il suo stile ha sorpreso un po' tutti gli spettatori:

why do nicole kidman's hands look like a malfunctioning sims' pic.twitter.com/7RS50v64DJ — (@haarleyquin) February 27, 2017

Nicole Kidman is so Australian, even her hands are boomerangs. #Oscars pic.twitter.com/AbFR3iteis — Jill Biden (@JillBidenVeep) February 27, 2017

I "turisti" in visita agli Oscar hanno suscitato qualche sorriso, tra matrimoni "celebrati" da Denzel Washington e regali inattesi, tuttavia Ryan Gosling è stato protagonista suscitando un'espressione di grandissimo stupore quando si è avvicinato a una delle donne presenti, dando vita a ipotesi esilaranti su quello che avrebbe potuto sussurarle all'orecchio quando si è chinato per salutarla.

gosling literally had her SHOOK and ready to dump her fiancé on live television lmao #oscars pic.twitter.com/v4KSO8ABFY — joe malunda™ (@maloonds) February 27, 2017

GOSLING: I saved jazz music. pic.twitter.com/iUWbUqTbjk — Jamie Woodham (@jwoodham) February 27, 2017

GOSLING: Jar Jar is the best Star Wars character. #Oscars pic.twitter.com/CcHKNEvJKS — Death Star PR (@DeathStarPR) February 27, 2017

A hot dog is a sandwich pic.twitter.com/CTqQaB5nL7 — Brett S. Vergara (@BrettSVergara) February 27, 2017

when you're with ryan gosling but you realize you have 6 essays, 4 projects, and 2 midterm exams this week pic.twitter.com/i0yp129bGn — Mary Kate Greene (@marykategreene) February 27, 2017

"i actually didn't write allie every day for a year." pic.twitter.com/99nyhumiQy — Kayla Yandoli (@kaylayandoli) February 27, 2017

Grande entusiasmo anche per la scelta di far cadere dal soffitto dolci e caramelle peer gli ospiti:

At home wishing Junior Mints and Red Vines were falling from our ceilings too. #Oscars pic.twitter.com/vS9Z2morfq — People Magazine (@people) February 27, 2017

We are all Casey Affleck not receiving a Mike & Ike's from the sky. pic.twitter.com/d3ed4Dsctq — southpaw (@nycsouthpaw) February 27, 2017

The best reaction so far at the #Oscars pic.twitter.com/YbZJEmJDPx — Huffington Post (@HuffingtonPost) February 27, 2017

Taraji P. Henson, tuttavia, ha quasi litigato con Octavia Spencer che non voleva condividere il dono:

L'espressione di Denzel Washington non è sembrata particolarmente felice nel momento in cui ha visto salire sul palco Casey Affleck

Chrissy Teigen, a un certo punto della cerimonia, sembra essersi addormentata:

Chrissy Teigen is all of us pic.twitter.com/9KdgtTSSpC — Christy Hicks (@itschristyyall) February 27, 2017

Auli'i Cravalho è stata colpita durante la sua performance da uno dei ballerini impegnati nella coreografia, mantenendo comunque la concentrazione sulla propria performance:

Esilaranti, infine, le reazioni alla notizia che Suicide Squad ha conquistato un Oscar:



Just tried saying "the Oscar-winning Suicide Squad" out loud and I instantly developed asthma, hives, and horns. #Oscars — Louis Virtel (@louisvirtel) February 27, 2017

suicide squad has more oscars than moana pic.twitter.com/81TS6t9WTB — phoenix (@archiesvaIeries) February 27, 2017

"Hi, America. It's me, Amy. Just wanted to remind you that Suicide Squad now has an Oscar, and I don't. Cool, cool." #Oscars pic.twitter.com/00KmDZTmWW — Devan Coggan (@devancoggan) February 27, 2017

"and the oscar goes to... suicide squad" pic.twitter.com/j6Vxq1mNju — dayane (@captainbarnez) February 27, 2017

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Oscar 2017: dal premio a Suicide Squad a Nicole...