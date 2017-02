Oscar 2017: Casey Affleck miglior attore per "Manchester by The Sea"

Rispettando i pronostici, Casey Affleck conquista l'Oscar come Miglior Attore Protagonista per Manchester by the Sea. L'attore è salito sul palco del Dolby Theatre dopo aver abbracciato il fratello Ben Affleck, visibilmente commosso per la vittoria familiare.

Nel film di Kenneth Lonergan, che ha conquistato anche la statuetta per la Miglior Sceneggiatura Originale, Casey Affleck interpreta un custode dall'esistenza devastata che si trova improvvisamente a doversi prendere cura del nipote dopo che il fratello maggior muore in seguito a un infarto.

Nel suo discorso di ringraziamento, l'attore ha ringraziato il collega Denzel Washington, anche lui candidato per Barriere, da cui ha imparato a recitare, ma ha ammesso di non aver mai incontrato prima.

"Adoro i film, adoro far parte di questa industria" ha esclamato il reguista e sceneggiatore Kenneth Lonergan nel suo discorso di ringraziamento. "Il film parla di persone che tentano di prendersi cura gli uni degli altri di fronte a una terribile sciagura. Per tutta la mia vita persone meravigliose si sono prese cura di me e di chi mi ama."

