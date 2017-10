Ogni tuo respiro: una featurette esclusiva con Claire Foy e Andrew Garfield

Arriverà nei cinema italiani il 16 novembre il film Ogni tuo respiro, diretto da Andy Serkis e con protagonisti Claire Foy e Andrew Garfield.

Il lungometraggio è ispirato a una storia vera e racconta quello che accade a Robin Cavendish (Garfield) dopo che rimane paralizzato dal collo in giù all'età di 28 anni a causa della poliomielite che ha contratto in Africa. Insieme alla moglie Diana (Foy) inizia a viaggiare per il mondo per sostenere i diritti dei disabili e, con la collaborazione dell'amico Teddy Hall, inventa una sedia a rotelle dotata di respiratore, in modo da potersi muovere più facilmente.

In esclusiva per Movieplayer.it ecco un'interessante featurette in cui il regista e i due protagonisti parlano della propria reazione durante la lettura dello script e di quanto sia importante mostrare la storia rivelandone il lato più positivo e ricco di speranza.

Ecco il video:

La sceneggiatura è stata firmata da William Nicholson, già autore di Viaggio in Inghilterra e Il gladiatore.

