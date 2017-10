Offerta Amazon: comprando un horror della Midnight Factory supersconto sul videogioco The Evil Within 2

Ancora pochi giorni per un'offerta Amazon da non perdere per chi ama i film horror e i videogiochi. Fino al 31 ottobre infatti, acquistando un prodotto a scelta tra i 128 DVD e i Blu-ray Midnight Factory in promozione su questa pagina, si riceverà un buono sconto di 10 € da utilizzare per l'acquisto del videogioco The Evil Within 2. Per usufruire dello sconto bisogna ricordarsi di inserire il codice che si riceverà via mail, senza spazi all'inizio o alla fine, nella schermata di conferma dell'ordine prima di concludere l'acquisto.

Promo Midnight Factory + The Evil Within 2

Tra i tantissimi titoli in promozione della collana Midnight Factory, edizioni speciali corredate da booklet e film recentissimi come Train to Busan, The Bye Bye Man, Viral, Non bussate a quella porta, The Neon Demon ma anche il booklet di Zombi, e tanti altri ancora.

