Netflix acquisisce The Irishman, il nuovo progetto di Martin Scorsese e Robert De Niro

Da tempo Martin Scorsese ha messo in cantiere un nuovo gangster movie. Il progetto, intitolato The Irishman, lo vedrà tornare a collaborare per la nona volta con l'amico Robert De Niro, ma finora difficoltà produttive aveva frenato il progetto il cui budget si aggirerebbe sui 100 milioni. Adesso arriva la svolta. Netflix avrebbe acquisito il film per diffonderlo in streaming ai suoi 93 milioni di abbonati in 190 paesi.

In un primo tempo a produrre il film avrebbe dovuto essere Paramount Pictures, ma The Irishman si profila come un progetto rischioso e lo studio al momento non sembra in grado di permettersi perdite economiche. A quanto pare gli affari di Netflix vanno a gonfie vele, così la compagnia avrebbe concluso l'accordo con Scorsese. Al momento Netflix non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali.

La sceneggiatura di The Irishman, firmata da Steven Zaillian, si basa sul romanzo non-fiction di Charles Brandt I Heard You Paint Houses che ricostruisce le relazioni esistenti tra Jimmy Hoffa e il suo omicida Frank "the Irishman" Sheeran. Il titolo del libro sarebbe la frase rivolta da Hoffa a Sheeran, visto che 'dipingere case' nel gergo criminale significa uccidere uomini.

