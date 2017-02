N-Capace arriva in DVD, due clip dagli extra in esclusiva del film di Eleonora Danco

Patrizio Marino

E' disponibile in DVD con Lucky Red, distribuito da Mustang Entertainment, N-Capace, il film di Eleonora Danco, applaudito dal pubblico e dalla critica alla 32° Edizione del Torino Film Festival.

Anima in pena si aggira tra Roma e Terracina paese della sua adolescenza. Vaga senza pace in pigiama. Comunica solo con adolescenti e anziani, compreso suo padre, vuole tirare fuori la loro verità su alcuni passaggi chiave dell'esperienza umana, un clima metafisico alla ricerca di un impatto fisico ed emotivo, trasformando gli incontri in performance esilaranti e struggenti.

Questo è N-CAPACE e l'edizione DVD, oltre a rendere possibile una maggiore diffusione del film, dandogli quindi una seconda vita e nuovi spettatori, presenta al suo interno 40 minuti di imperdibili extra.

Momenti intensi e divertenti che insieme creano un'occasione unica per scoprire l'interessante lavoro di un'autrice di teatro per la prima volta dietro una macchina da presa.

Non scene tagliate, non backstage ma attimi inediti scrupolosamente scelti dalla regista in collaborazione con Marco Tecce per conoscere ancora più a fondo le anime di N-Capace.

40 minuti emozionanti attraverso i quali Eleonora Danco dà vita a quello che potremmo definire un nuovo film tutto da scoprire.

Sette sono i "bonus" di questa edizione home video: "Alessandrino", "Mafalda" e "Ciccio" rappresentano un approfondimento su tre dei personaggi anziani del film, mentre in "I ragazzi di Roma" e "I ragazzi di Terracina", la regista ha deciso di dare maggiore voce e corpo alla purezza degli adolescenti incontrati durante le riprese. Infine "Padre", dove il dialogo tra Eleonora Danco e suo padre svela l'ironia e la particolare complicità emotiva del loro rapporto.

N-Capace, film prodotto da Bibi Film in collaborazione con Rai Cinema, sarà disponibile in DVD dal 24 gennaio in tutti i negozi e nei digital stores distribuito da Mustang Entertainment per Luky Red.

Oggi vi proponiamo in esclusiva due clip tratti dagli extra del DVD, nelle quali la regista Eleonora Danco interagisce con delle signore anziane, trasformando anche questo incontro in una performance esilarante e al tempo stesso struggente.

Scheda Tecnica:

Video 2,35:1 - 16/9 - Dvd 9

Audio Italiano 5.1

Sottotitoli inglese, francese, italiano n/u

Durata 84'

