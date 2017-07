My Little Pony: il nuovo poster del film animato

La Hasbro e la Lionsgate hanno realizzato, in occasione del Comic-Con di San Diego, un nuovo poster di My Little Pony: The Movie, il progetto animato in arrivo sugli schermi americani il 6 ottobre.

Tra le star coinvolte nel progetto ci sono Emily Blunt che interpreterà Tempest Shadow, Kristin Chenoweth che sarà la principessa Skystar, Liev Schreiber che doppierà The Storm King, e Taye Diggs che è stato scelto per il ruolo di Capper.

Ecco l'immagine che svela come una parte delle avventure si svolgeranno in ambiente acquatico:

Fanno parte del cast anche Sia Furler, Michael Peña, Tara Strong, Cathy Weseluck, Andrea Libman, Tabitha St. Germain e Ashleigh Ball.

Nel lungometraggio Ponyville sarà minacciata da una nuova forza oscura. Twilight Sparkle, Applejack, Rainbow Dash, Pinkie Pie, Fluttershy e Rarity intraprenderanno quindi un viaggio indimenticabile oltre i confini di Equestria, durante il quale incontreranno nuovi amici e affronteranno numerose sfide.

Il film è stato scritto da Rita Hsiao insieme a Meghan McCarthy ed è diretto da Jayson Thiessen.

