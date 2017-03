Mulan: il remake live-action sarà ispirato a... Ridley Scott

Cristiano Ogrisi

Dopo i successi di Maleficent, Il libro della giungla, Cenerentola e Il drago invisibile, la Disney sta trovando il suo remake live-action più di successo grazie a La Bella e la Bestia. Nel 2018 arriverà un'altra rielaborazione di un classico più moderno, Mulan, basato sul film d'animazione omonimo del 1998 e diretto da Niki Caro, già regista di La ragazza delle balene. Gli elementi di azione e di guerra saranno fortemente presenti nel film e il responsabile alla produzione Sean Bailey ha dichiarato che ci sarà l'influenza di un famoso regista hollywoodiano:

"Mulan è chiaramente una storia di potere femminile ma faremo anche qualcosa di nuovo in questa rielaborazione, lo faremo un po' più forte e muscolare, con un tocco di Ridley Scott."

Scott non è il primo regista che viene in mente pensando a Mulan, ma il suo lavoro sull'azione in Il gladiatore, Le crociate e anche in Robin Hood potrebbero aver ispirato la Disney, che già nella versione animata del film vedeva scene di guerra notevoli, come quella tra le montagne innevate. I produttori hanno anche affermato che tutti i ruoli principali saranno interpretati da attori asiatici, per rispettare il materiale originale.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Mulan: il remake live-action sarà ispirato a......