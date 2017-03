Moonlight: dopo l'Oscar come Miglior Film aumentano le sale italiane

Dopo aver trionfato agli Oscar, la presenza di Moonlight nelle sale si rafforza. All'indomani della vittoria dei tre premi (Miglior Film, Migliore Sceneggiatura non originale, Migliore Attore non protagonista), la risposta del pubblico non si è fatta attendere. Nei due giorni successivi il film ha infatti registrato un aumento considerevole di presenze nei cinema in cui è in programmazione.

Moltissime le richieste da parte dell'esercizio. Da domani, il film di Barry Jenkinss sarà programmato in oltre 140 schermi. Oltre il doppio delle sale.

Leggi la recensione: Moonlight: fuori dal nero e dentro al blu

"Siamo naturalmente felicissimi" - dichiara Andrea Occhipinti, che con Lucky Red distribuisce il film - "Moonlight è bellissimo e L'Oscar come miglior film è meritato. Come è nella nostra tradizione, il film di Barry Jenkins è una scelta non ovvia, un film senza grandi star che però è riuscito ad imporsi per la sua qualità e la sua forza. I premi ottenuti (i tre Oscar, il Golden Globe, gli Independent Spirit Awards) permetteranno a Moonlight di raggiungere un pubblico più ampio che speriamo possa apprezzarlo".

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Moonlight: dopo l'Oscar come Miglior Film...