Mistero a Crooked House, clip in esclusiva del film con Glenn Close e Gillian Anderson

Patrizio Marino

Basato sul romanzo È un problema, pubblicato nel 1949 da Agatha Christie, esce il prossimo 31 ottobre nelle nostre sale il film Mistero a Crooked House.

Diretto da Gilles Paquet-Brenner, il film può contare su un cast d'eccezione composto da Glenn Close, Gillian Anderson, Christina Hendricks, Terence Stamp, Julian Sands, Max Irons e Christian McKay.

Mistero a Crooked House inizia con la morte in circostanze misteriose del ricco patriarca greco Aristides Leonides,a quel punto, la nipote Sophia chiede all'investigatore privato Charles Hayward, suo ex amante, di stabilirsi nella tenuta di famiglia per indagare sulla vicenda. Una volta lì, Charles fa la conoscenza delle tre generazioni della dinastia Leonides trovando un'atmosfera velenosa, piena di risentimenti e gelosie. Tra i tanti moventi, indizi e sospetti, riuscirà a trovare l'assassino prima che colpisca di nuovo?

Max Irons e Glenn Close sono i protagonisti della clip che Movieplayer vi propone in esclusiva, Mistero a Crooked House sarà distribuito al cinema da Videa.

