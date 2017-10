Mistero a Crooked House: Glenn Close e Gillian Anderson nel trailer

La versione firmata da Kenneth Branagh di Assassinio sull'Orient Express (in uscita il 7 dicembre 2017) non è il solo adattamento di Agatha Christie in arrivo al cinema.

A partire dal 31 ottobre Videa distribuirà nelle sale italiane Mistero a Crooked House, divertissement giallo ispirato al romanzo della Christie del 1949 È un problema, vede nel supercast Glenn Close, Gillian Anderson, Christina Hendricks, Terence Stamp, Julian Sands, Max Irons e Christian McKay.

L'adattamento è firmato dall'autore di Downton Abbey Julian Fellowes ed è diretto da Gilles Paquet-Brenner.

Quando il ricco patriarca greco Aristides Leonides muore in circostanze misteriose, la nipote Sophia chiede all'investigatore privato Charles Hayward, suo ex amante, di stabilirsi nella tenuta di famiglia per indagare sulla vicenda. Una volta lì, Charles fa la conoscenza delle tre generazioni della dinastia Leonides trovando un'atmosfera velenosa, piena di risentimenti e gelosie. Tra i tanti moventi, indizi e sospetti, riuscirà a trovare l'assassino prima che colpisca di nuovo?

