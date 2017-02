Mission: Impossible 6, nel film ci saranno ritorni inattesi e scene spettacolari

Christopher McQuarrie, in un'intervista rilasciata a Empire, ha condiviso qualche curiosità sul prossimo capitolo di Mission: Impossible le cui riprese inizieranno il 10 aprile a Parigi.

Il filmmaker ha spiegato: "Inizia in modo poco convenzionale. Non prende il via con una scena d'azione. E' stato l'elemento più difficile da presentare alla produzione".

McQuarrie ha però ideato un modo per superare la spettacolarità del precedente capitolo, in cui Tom Cruise rimaneva appeso all'esterno di un aereo in fase di decollo: "Ho ideato qualcosa oggi. Sono andato da Tom con un'immagine e lui l'ha guardata e ha risposto 'E' fantastico! Voglio cadere da lì'. Puoi immaginare già un poster con quella foto".

Nel film, inoltre, si approfondirà la vita di Ethan Hunt, dando spazio a un percorso emotivo dell'agente.

Nel cast del lungometraggio, che avrà tra i suoi protagonisti anche Rebecca Ferguson, ci saranno infine dei ritorni inattesi: "tra cui quelli di personaggi che non pensereste di rivedere".

Mission: Impossible 6 arriverà nei cinema americani il 27 luglio 2018.

