Matrix: Warner Bros. ha messo in cantiere il reboot!

Ancora un reboot di un cult in arrivo? Sembrerebbe proprio di sì. Warner Bros. starebbe preparando il terreno per mettere le mani su Matrix, pellicola sci-fi del 1999 amatissima dai fan che ha dato vita a una trilogia un po' meno amata.

Secondo i rumor Zak Penn sarebbe stato contatto per scrivere la sceneggiatura. Warner avrebbe in mente anche il nuovo protagonista con cui rimpiazzare Keanu Reeves, si tratterebbe di Michael B. Jordan, star di Creed - Nato per combattere, ma è ancora un po' troppo presto per avere certezze al riguardo- A firmare la pellicola che ha rivoluzionato il concetto di fantascienza sono stati i fratelli Wachowski che però non sarebbero coinvolti in alcun modo nel remake.

