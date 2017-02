Matrix: Keanu Reeves sarebbe disposto a girare un quarto film

In John Wick - Capitolo 2 avviene una piccola reunion della saga di Matrix grazie al coinvolgimento nel sequel dell'attore Laurence Fishburne, interprete di Morpheus nei film cult diretti dalle sorelle Wachowski.

Keanu Reeves, intervistato da Yahoo Movies, ha ora rivelato che sarebbe disposto a girare un nuovo capitolo di Matrix se si verificassero determinate condizioni: "Le Wachowski dovrebbero essere coinvolte. Dovrebbero scriverlo e dirigerlo. E poi dovremmo vedere che tipo di storia è ma, sì, non so... sarebbe strano ma perché no? Le persone muoiono, le storie non lo fanno e nemmeno i personaggi".

Al termine della trilogia di Matrix Neo si sacrificava per porre fine alla guerra tra gli uomini e le macchine. La piccola Sati, tuttavia, negli ultimi minuti, chiedeva all'Oracolo se avrebbero rivisto l'eroe e riceveva come risposta: "Penso di sì. Un giorno".

E' un po' difficile immaginare un sequel della storia di Neo, Trinity e Morpheus, ma nel mondo del cinema non si può mai escludere nessuna possibilità.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Matrix: Keanu Reeves sarebbe disposto a girare un...