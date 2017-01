Marvel: in un video tutti i momenti hot in cui gli attori sono a torso nudo

Ci sono alcuni ingredienti che non mancano mai in un film Marvel. Tra questi possiamo annoverare spettacolari sequenze action, scene post-credits e nudità maschile (parziale, naturalmente). Fin da quanto nel 2008 Iron Man è approdato nelle sale, i comic movie Marvel hanno dato il via a una tradizione gradita al gentil sesso fornendo l'opportunità a suoi eroi per mettersi comodi mostrando bicipiti e pettorali.

Il video che trovate di seguito raccoglie tutti questi momenti, mostrando le grazie di Peter Quill, Steve Rogers, Thor Odinson, Bruce Bane e di tutti gli altri personaggi dei Marvel Studios. Quale è il vostro preferito?

