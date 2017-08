Mantova Film Fest 2017: trionfano La pelle dell'orso e Crazy for Football

La decima edizione del Mantova Film Fest si è conclusa domenica 27 agosto con la cerimonia di premiazione e la proiezione in anteprima nazionale del film Gli asteroidi, quest'anno in concorso al Locarno Film Festival, introdotto e presentato dal regista emiliano Germano Maccioni.

Il Mantova Film Fest, riconosciuto da dieci anni come festival di opere prime italiane che si focalizza anche su documentari e retrospettive, si è rivelato, in questa sua rinnovata edizione, un festival di grande successo. Ad aggiudicarsi il tradizionale premio del pubblico per la miglior opera prima è stato La pelle dell'orso di Marco Segato. Il regista padovano è salito sul palco del chiostro Campiani a ritirare il Lauro d'oro di Virgilio.

Una delle novità di quest'anno è stata l'introduzione del premio Mymovies.it - il cinema dalla parte del pubblico per il miglior documentario che è stato assegnato a Crazy for Football di Volfango De Biasi. Il regista è stato chiamato sul palco a ritirare il premio. Qui di seguito le motivazioni del Direttore Responsabile di Mymovies.it, Giancarlo Zappoli: "Volfango De Biasi, con la fondamentale collaborazione alle musiche di Michele Braga e dei componenti della sua straordinaria squadra, ha realizzato un film che va oltre la, talvolta, limitativa definizione di documentario. Ha saputo portare sullo schermo, senza mai cadere nella retorica, le storie individuali di persone affette da disagio psichico che da singoli che erano hanno saputo farsi squadra. Vincendo e perdendo. Sapendo però di avere comunque già vinto la partita più importante: quella della dignità e del rispetto della propria condizione".

A conclusione della cerimonia il main sponsor Thun, nella persona di Ilona Thun ha consegnato i suoi omaggi agli ospiti della serata tra cui il giornalista e critico Tatti Sanguineti, fin dagli inizi sostenitore della manifestazione, e Germano Maccioni, il regista che ha presentato l'anteprima del suo primo film di fiction Gli asteroidi.

Il Mantova Film Fest si svolge grazie all'impegno dell'associazione MantovaFilmStudio, al contributo del Comune di Mantova e di Regione Lombardia, e al sostegno di Thun, Studio Indaco e Casa Poli, con la media partnership di Mymovies.it - cinema dalla parte del pubblico, in collaborazione con Istituto Luce e Cineteca di Bologna, e con il supporto tecnico di Microcine e Tomasi Auto.

