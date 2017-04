Macchine Mortali: Colin Salmon tra i nuovi arrivi nel cast

L'adattamento del romanzo Mortal Engines - Macchine mortali scritto da Philip Reeve potrà contare su nuovi arrivi nel cast. La produzione ha infatti annunciato che Colin Salmon (Limitless), Patrick Malahide (Il trono di spade) e Rege-Jean Page (Radici) reciteranno nel progetto scritto e prodotto da Peter Jackson e Philippa Boyens.

Tra i protagonisti ci saranno anche Hugo Weaving, Stephen Lang, l'attrice e cantante sudcoreana Jihae, Leila George , Robert Sheehan, Ronan Raftery e la protagonista Hera Hilmar.

La storia racconta quello che accade in un mondo post-apocalittico, segnato dalle conseguenze di un olocausto nucleare. Le città sono ora costruite come enormi veicoli che si spostano nel mondo per trovare altre città da derubare e per utilizzarne le risorse naturali. Il sindaco di Londra ha però dei progetti ambiziosi e vuole cercare di dominare le altre città, mentre un gruppo di giovani cercano di fermarlo.

Mortal Engines arriverà al cinema il 14 dicembre 2018.

