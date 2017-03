Love Actually: Andrew Lincoln nel teaser del corto sequel del film

Nel primo teaser del cortometraggio che continuerà la storia di Love Actually - L'amore davvero, realizzato in occasione del Red Nose Day, Andrew Lincoln riprende il ruolo di Mark.

L'attore viene mostrato mentre dà appuntamento ai fan sulla BBC One il 24 marzo, utilizzando dei cartelli come fatto in una delle scene più famose dell'ormai classico del 2003.

Sul set sono stati impegnati Hugh Grant, Martine McCutcheon, Keira Knightley, Liam Neeson, Colin Firth e Andrew Lincoln. Tra gli altri attori che riprenderanno i propri ruoli ci sono poi Lucia Moniz, Thomas Sangster, Olivia Olson, Bill Nighy, Marcus Brigstocke e Rowan Atkinson.

La sceneggiatura è stata scritta da Richard Curtis, regista e autore del film, e Red Nose Day Actually sarà ambientato nel presente, a 14 anni di distanza dal progetto originale.

