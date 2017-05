L'inganno: i Phoenix hanno composto la colonna sonora del film

Sono stati i Phoenix a comporre la colonna sonora del film diretto dalla regista Sofia Coppola intitolato L'inganno, che verrà presentato al Festival di Cannes.

Non è la prima volta che il gruppo collaborerà con la regista, avendo già firmato i brani creati per Bling Ring e Somewhere, oltre a essere apparsi nello speciale di Natale targato Netflix A Very Murray Christmas.

Il progetto, in arrivo nei cinema italiani il 14 settembre, è ambientato nella Virginia del 1864, ed è tratto da un romanzo di Thomas Cullinan, tuttavia le sonorità scelte per accompagnare le immagini saranno, come in passato, contemporanee.

Fanno parte del cast Colin Farrell, Nicole Kidman, Kirsten Dunst ed Elle Fanning.

La storia è ambientata in una scuola per sole ragazze e gli eventi si svolgono durante la Guerra Civile americana. La situazione al Miss Martha Farnsworth Seminary for Young Ladies si complica quando arriva un soldato ferito.

Il cast è completato da Oona Laurence, Emma Howard, Angourie Rice e Addison Riecke.

