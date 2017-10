Leonardo DiCaprio contro Weinstein: "Nessuna giustificazione per abusi sessuali"

Leonardo DiCaprio, che in passato ha lavorato in diversi film con Harvey Weinstein, ha rilasciato delle dichiarazioni in merito allo scandalo che ha devastato Hollywood durante gli ultimi giorni.

Attraverso un comunicato rilasciato sui social network l'attore di Titanic ha affermato: "Non ci sono scuse per le molestie e gli abusi sessuali, non importa chi sei e che professione fai. Applaudo la forza e il coraggio delle donne che si sono fatte avanti e hanno fatto sentire la loro voce."

Tra i film prodotti da Weinstein in cui DiCaprio ha recitato spiccano titoli come The Aviator, Django Unchained e Gangs of New York. Con questo comunicato l'attore si unisce alle tante celebrità che nelle ultime ore hanno denunciato pubblicamente il comportamento del famoso produttore. Ecco il post.

In seguito allo scandalo Harvey Weinstein è stato licenziato dalla Weinstein Co ed espulso dall'Academy of Motion Picture Arts and Science. Sallie Hofmeister, la portavoce del produttore, ha ufficialmente dichiarato che "qualsiasi accusa di rapporto sessuale non consensuale viene respinta dal signor Weinstein."

