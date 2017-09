Le nostre anime di notte: una featurette su Jane Fonda e Robert Redford

Netflix ha diffuso una featurette dedicata a Le nostre anime di notte, il film con protagonisti Robert Redford e Jane Fonda, presentato in anteprima alla 74a Mostra del Cinema di Venezia prima del debutto in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo a partire dal 29 Settembre 2017.

Il filmato è un tributo alla carriera delle due icone del cinema che sono tornate a lavorare insieme a distanza di cinquanta anni da A piedi nudi nel parco.

Basato sul romanzo scritto da Kent Haruf e adattato per la televisione da Scott Neustadter e Michael H. Weber (Colpa delle stelle), Le nostre anime di notte è ambientato in Colorado e inizia quando Addie Moore (Jane Fonda) riceve una visita inaspettata dal suo vicino Lous Waters (Robert Redford). Il marito della donna è morto anni prima, e anche Louis è vedovo. I due sono vicini da decenni ma hanno avuto pochi contatti nel corso degli anni. I loro figli si sono trasferiti ed entrambi sono soli in due enormi case. Addie cerca di stabilire un legame e sfruttare nel migliore dei modi il tempo che hanno ancora a disposizione.

Nel cast anche Bruce Dern (Nebraska), Judy Greer (Jurassic World) e Matthias Schoenaerts (The Danish Girl).

