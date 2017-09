Da Amour ad Appuntamento al parco: il cinema racconta l'amore e la terza età (VIDEO)

L'amore romantico non ha età. La settima arte ha intuito questo assunto regalando agli amori tardi opere che mostrano come sia bello innamorarsi a settant'anni anni come a venti. Dal tragico Amour di Michael Haneke al vivace Le nostre anime di notte, disponibile dal 29 settembre su Netflix, che riunisce i divi Jane Fonda e Robert Redford, passando per l'italoamericano Ella & John - The Leisure Seeker di Paolo Virzì, applaudissimo alla Mostra del Cinema di Venezia, sono tante le storie d'amore in arrivo che raccontano relazioni mature, non prive di ostacoli.

In questi giorni nelle sale italiane vi è il romantico Appuntamento al parco, interpretato dalla regina di cuori Diane Keaton e dal burbero Brendan Gleeson. Ripercorriamo queste pellicole che ci dimostrano come la speranza e la passione non finiscano mai in un breve video offerto da Movieplayer.it.

