Jane Fonda "gela" l'intervistatrice dopo una domanda sulla chirurgia estetica

L'attrice Jane Fonda è apparsa nel talk show condotto da Megyn Kelly per promuovere il film Le nostre anime di notte, disponibile da oggi su Netflix.

L'intervista è però stata contraddistinta da un momento piuttosto imbarazzante quando le è stato chiesto di parlare di chirurgia plastica. La star ha preferito non rispondere alla domanda per lodare invece il personaggio che interpreta nel film, da lei considerato un esempio per la forza di volontà e la voglia di aprire un nuovo capitolo della sua vità nonostante non sia più giovane.

Leggi la recensione: Le nostre anime di notte: Jane Fonda e Robert Redford star di un film onesto, ma convenzionale

Robert Redford ha quindi lodato la sua amica e collega e Jane ha concluso l'intervista rivelando che non vorrebbe ritornare indietro nel tempo, nemmeno se ne avesse l'occasione, perché apprezza il periodo che sta vivendo.

Ecco l'intervista:

