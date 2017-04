Le cose che verranno: la nostra videorecensione del film

La nostra nuova videorecensione a cura di Alessia Starace ci porta alla scoperta di Le cose che verranno, ultima fatica di Mia Hansen-Løve. Nel 2016, per questo film, la regista è stata premiata al festival di Berlino segnando un'importante conferma per chi l'aveva applaudita con vigore quando nel 2014 presentò lo splendido Eden! Le cose che verranno racconta la storia di Nathalie, un'insegnate di Filosofia che aspira a tramandare i suoi ideali di gioventù alle nuove generazioni. L'equilibrio della sua vita verrà drasticamente modificato in seguito ad una serie di drammatici eventi che la porteranno a ridimensionarsi con nuove scelte. La protagonista è interpretata da Isabelle Huppert, mentre troviamo nel cast anche André Marcon e Edith Scob. Ecco la videorecensione!

