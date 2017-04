Le cose che verranno, clip in esclusiva del film con Isabelle Huppert

Patrizio Marino

Le cose che verranno - L'avenir è un film di Mia Hansen-Løve, che uscirà in Italia domani, 20 Aprile distribuito da Satine Film.

Isabelle Huppert è Natalie, una figura femminile forte e appassionata che insegna filosofia in un liceo di Parigi. È un'insegnante che ama il suo lavoro e apprezza il piacere del pensiero. Sposata con due figli, si divide tra la famiglia, gli ex studenti e una madre molto possessiva. Un giorno il marito di Nathalie le annuncia che sta per lasciarla per un'altra donna. Nathalie dovrà, perciò, reinventare la propria vita.

Le cose che verranno è stato premiato per la regia all'ultimo festival di Berlino, mentre a Isabelle Huppert è andato il premio come Miglior Attrice dell' Anno ai London Critics' Circle Awards. Oggi Movieplayer vi presenta in esclusiva una clip del film

