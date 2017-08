Le amiche della sposa: Kristen Wiig non voleva inserire la scena dell'intossicazione da cibo

Kristen Wiig non era felice di dover inserire ne Le amiche della sposa una scena di umorismo scatologico. L'attrice, co-autrice della sceneggiatura dell'hit del 2011 insieme a Annie Mumolo, non aveva incluso nello script la scena in cui la sposa e le sue damigelle hanno un attacco di diarrea dopo aver mangiato cibo avariato. Eppure le è stato caldamente consigliato di inserire la scena in questione.

Parlando all'Hollywood Reporter la Wiig ha dichiarato: "Quando le persone dicono 'Daremo una possibilità a un film incentrato su sole donne' non leggi tra le righe il vero significato che è 'Devono essere così'. Vogliono vedere le donne comportarsi come uomini".

La brillante interprete prosegue rivelando: "La scena in Le amiche della sposa non era una nostra idea, non era nella sceneggiatura originale e non ci piaceva. Ci è stato caldamente suggerito di inserirla. Non volevo vedere persone che vanno in bagno e vomitano."

