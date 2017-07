LBJ: Woody Harrelson è il presidente Lyndon B. Johnson nel primo trailer del biopic

E' stato diffuso il primo trailer di LBJ, biopic diretto da Rob Reiner che vede la star Woody Harrelson nei panni di Lyndon Baines Johnson, destinato a diventare il trentaseiesimo Presidente degli Stati Uniti.

La sceneggiatura del lungometraggio è stata firmata da Joey Hartstone e racconta quanto accaduto al vice presidente Johnson dopo la morte di John Fitzgerald Kennedy. Il nuovo presidente ha, infatti, dovuto affrontare battaglie politiche e cercare di guarire le ferite subite dalla nazione, oltre a portare a termine le riforme avanzate dal suo predecessore.

Fanno parte del cast anche Richard Jenkins nel ruolo del Senatore Richard Russell, Bill Pullman in quello di Ralph Yarboroughe, Jeffrey Donovan ha la parte del presidente Kennedy, Kim Allen quella di Jacqueline Kennedy e Jennifer Jason Leigh è Lady Bird Johnson.

Le riprese si sono svolte a New Orleans, Baton Rouge, Dallas, Washington e in Texas.

