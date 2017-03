Lasciati andare, clip esclusiva del backstage del film con Toni Servillo

Patrizio Marino

Lasciati andare è il nuovo film di Francesco Amato, che vede protagonista Toni Servillo per la prima volta in una commedia, insieme a Verónica Echegui, Carla Signoris e Luca Marinelli.

Elia (Toni Servillo) è uno psicanalista, annoiato dalla professione e da un'esistenza in cui tiene tutti a distanza di sicurezza, compresa la sua ex moglie Giovanna (Carla Signoris). Finché un giorno, a causa di un lieve malore, è costretto a mettersi a dieta e a iscriversi in palestra. Ed è così che nella sua vita irrompe Claudia (Veronica Echegui), una personal trainer eccentrica, con il culto del corpo, nessun timore reverenziale per i cervelloni fuori forma come lui e un'innata capacità di trascinare nei suoi casini chiunque le capiti a tiro. Uno di questi casini si chiama Ettore (Luca Marinelli).

Completano il cast Giacomo Poretti, Paolo Graziosi, Pietro Sermonti, Carlo De Ruggieri, Valentina Carnelutti, Giulio Beranek, Vincenzo Nemolato, Antonio Petrocelli, Glen Blackhall e, per la prima volta sul grande schermo, la giovanissima Odette Adado.

Se Lasciati andare è per Toni Servillo il primo ruolo in una commedia, per Veronica Echegui è la prima partecipazione ad un film italiano: scoperta da Bigas Luna (Yo soy la Juani 2006), è stata protagonista al fianco di Bruce Willis de La fredda luce del giorno e di Gael García Bernal in Me estàs matando, Susana, e fa parte del cast della serie tv Fortitude.

Oggi Movieplayer.it vi propone in esclusiva una clip del backstage del film prodotto da Cattleya con RaiCinema che sarà distribuito da 01 Distribution a partire dal 13 Aprile 2017.

